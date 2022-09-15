Кварацхелия установил рекорд сезона в Лиге чемпионов

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия нанес большое ударов по воротам в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов с «Рейнджерс».

Экс-игрок «Локомотива» и «Рубина» установил рекорд этого сезона в еврокубке нанеся восемь ударов по воротам, сообщает Opta.

Кварацхелия провёл на поле 89 минут, но не отметился результативными действиями.

Кварацхелия присоединился к батумскому «Динамо» 24 марта после расторжения контракта с «Рубином», за который он выступал с 2019 года. За время, проведённое в составе российской команды, футболист сыграл в 73 матчах, забил девять мячей и отдал 18 результативных передач. Летом 2022 года хавбек перешёл в «Наполи».

Ранее сообщалось, что «Реал» заинтересован в трансфере экс-игрока «Рубина» Кварацхелии.