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Fichajes: «Реал» заинтересован в трансфере экс-игрока «Рубина» Кварацхелии

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Грузинский футболист итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в «Реале».
Fichajes: «Реал» заинтересован в трансфере экс-игрока «Рубина» Кварацхелии
  • Gettyimages.ru

21-летний хавбек «Наполи» может продолжить карьеру в «Реале», сообщает Fichajes.

Уточняется, что руководство испанского клуба рассматривает полузащитника в качестве замены Марко Асенсио.

Кварацхелия присоединился к батумскому «Динамо» 24 марта после расторжения контракта с «Рубином», за который он выступал с 2019 года. За это время футболист провёл в составе российской команды 73 матча, забил девять мячей и отдал 18 результативных передач. Летом 2022 года футболист перешёл в «Наполи».

Ранее бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци назвал неудивительным признание Кварацхелии лучшим игроком серии А в августе.

 

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