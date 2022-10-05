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Индзаги — о победе «Интера» над «Барселоной»: это был замечательный вечер

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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Барселоной» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы были хороши и победили в важной игре. Я рад за игроков, за клуб, за болельщиков. Мы ещё ничего не достигли, но подали прекрасный сигнал. Мы жертвовали собой с первой и до последней минуты. Это был определённо замечательный вечер», — приводит слова Индзаги Fantacalcio.

Встреча проходила в Милане и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в игре забил полузащитник Хакан Чалханоглу.

«Интер» набрал шесть очков и занимает второе место в турнирной таблице группы C. «Барселона» с тремя баллами располагается на третьей позиции.

Ранее Хави раскритиковал судейство в матче «Барселоны» с «Интером».

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