Симеоне прокомментировал поражение «Атлетико» от «Брюгге» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение от «Брюгге» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Атлетико» играл хорошо и контролировал ситуацию в первом тайме. У нас было два или три голевых момента. А «Брюгге» воспользовался первым же своим шансом забить», — приводит слова Симеоне Marca.

Тренер отметил, что увидел много хорошего в игре команды.

«В нашей игре много хорошего. Мы создаём много моментов, продолжаем идти вперед. Мы не забили пенальти. Нам не нужно опускать руки, у нас много хорошего в игре, но хватает и того, что нужно исправить», — сказал он.

Встреча проходила в Брюгге и завершилась со счётом 2:0. В составе хозяев забитыми мячами отметились Камаль Сова и Ферран Жутгла.

«Брюгге» набрал девять очков и занимает первое место в турнирной таблице группы B. «Атлетико» с тремя баллами располагается на третьей позиции.

Ранее «Бавария» установила рекорд Лиги чемпионов по матчам без поражений на групповом этапе.