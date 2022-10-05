Симеоне прокомментировал поражение «Атлетико» от «Брюгге» в Лиге чемпионов
«Атлетико» играл хорошо и контролировал ситуацию в первом тайме. У нас было два или три голевых момента. А «Брюгге» воспользовался первым же своим шансом забить», — приводит слова Симеоне Marca.
Тренер отметил, что увидел много хорошего в игре команды.
«В нашей игре много хорошего. Мы создаём много моментов, продолжаем идти вперед. Мы не забили пенальти. Нам не нужно опускать руки, у нас много хорошего в игре, но хватает и того, что нужно исправить», — сказал он.
Встреча проходила в Брюгге и завершилась со счётом 2:0. В составе хозяев забитыми мячами отметились Камаль Сова и Ферран Жутгла.
«Брюгге» набрал девять очков и занимает первое место в турнирной таблице группы B. «Атлетико» с тремя баллами располагается на третьей позиции.
Ранее «Бавария» установила рекорд Лиги чемпионов по матчам без поражений на групповом этапе.