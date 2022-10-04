Гол и передача Кварацхелии помогли «Наполи» разгромить «Аякс» в Лиге чемпионов

«Наполи» одержал победу над «Аяксом» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча проходила в Амстердаме и завершилась со счётом 6:1 в пользу гостей.

В составе неаполитанской команды забитыми мячами отметились Джакомо Распадори (2), Джованни Ди Лоренцо, Петр Зелиньски, Джованни Симеоне и Хвица Кварацхелия. У амстердамцев единственный гол на счету Мохаммеда Кудуса.

Таким образом, «Наполи» набрал девять очков и закрепился на первом месте в турнирной таблице группы A. «Аякс» с тремя баллами опустился на третью позицию.

Ранее «Бавария» установила рекорд Лиги чемпионов по матчам без поражений на групповом этапе.