Роберто — о поражении «Барселоны» от «Интера»: судьи не знают правил игры рукой
«Судьи даже не знают правил игры рукой. Они отменили гол, а потом не зафиксировали такое же нарушение. Мы упустили возможность, но впереди у нас ещё один матч на «Камп Ноу». Мы знали, что, победив в Милане, а затем в Барселоне, сможем выйти в плей-офф. Этого не получилось, но я думаю, что дома мы добьёмся успеха», — приводит слова Роберто Marca.
Встреча проходила в Милане и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в игре забил полузащитник Хакан Чалханоглу.
«Интер» набрал шесть очков и занимает второе место в турнирной таблице группы C. «Барселона» с тремя баллами располагается на третьей позиции.
Ранее Хави раскритиковал судейство в матче «Барселоны» с «Интером».