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Роберто — о поражении «Барселоны» от «Интера»: судьи не знают правил игры рукой

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Защитник «Барселоны» Серджи Роберто раскритиковал судейство в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером».

«Судьи даже не знают правил игры рукой. Они отменили гол, а потом не зафиксировали такое же нарушение. Мы упустили возможность, но впереди у нас ещё один матч на «Камп Ноу».  Мы знали, что, победив в Милане, а затем в Барселоне, сможем выйти в плей-офф. Этого не получилось, но я думаю, что дома мы добьёмся успеха», — приводит слова Роберто Marca.

Встреча проходила в Милане и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в игре забил полузащитник Хакан Чалханоглу.

«Интер» набрал шесть очков и занимает второе место в турнирной таблице группы C. «Барселона» с тремя баллами располагается на третьей позиции.

Ранее Хави раскритиковал судейство в матче «Барселоны» с «Интером».

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