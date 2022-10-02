Смелая игра от Карпина, удачные замены Семака, высокий класс Малкома: «Зенит» одолел «Ростов» и укрепил лидерство в РПЛ

«Зенит» обыграл «Ростов» в 11-м туре РПЛ и укрепил лидерство в таблице. В первом тайме южане чаще владели мячом и пытались низом разыгрывать мяч от своих ворот, но не справились с высоким прессингом соперника. Малком, воспользовавшись ошибкой Виктора Мелёхина, забил красивый гол уже на 14-й минуте. Сразу после перерыва подопечные Валерия Карпина сравняли счёт благодаря точному удару Николая Комличенко. Однако петербуржцам дожать гостей помогли удачные замены Сергея Семака. Иван Сергеев выполнил результативную передачу на Вендела, а Далер Кузяев реализовал выход один на один.

Летом мало кто мог предположить, что по итогам первой трети сезона РПЛ главным преследователем «Зенита» будет «Ростов». Петербуржцы сохранили почти всех своих лидеров, тогда как южане ещё весной лишились большей части легионеров. Однако подопечные Валерия Карпина здорово начали чемпионат и наряду с коллективом Сергея Семака до сих пор не знали поражений в национальном первенстве.

Но встреча с главным гегемоном отечественного футбола стала для них настоящей проверкой на прочность. Гостям предстояло доказать, что они в настоящий момент способны составить конкуренцию даже ему и созрели для борьбы за медали. У хозяев же имелась отличная возможность ещё больше укрепить лидерство в турнирной таблице, ведь в случае победы они наращивали отрыв от второй строчки с четырёх очков до шести.

Не менее интересно было понаблюдать за противостоянием двух самых успешных отечественных тренеров последних лет. Явное преимущество оказалось на стороне Семака, который в восьми встречах с «Ростовом» Карпина одержал пять побед при одной ничьей и двух поражениях.

При этом обе команды на неделе проиграли в Кубке России. Сине-бело-голубые позволили разгромить себя в Москве «Спартаку», а жёлто-синие уступили в Грозном «Ахмату».

Впрочем, по сравнению с дерби двух столиц в стартовом составе хозяев произошло сразу два ключевых изменения. Во-первых, вернулся в строй восстановившийся от травмы Клаудиньо. Во-вторых, прибыл из расположения сборной Колумбии Вильмар Барриос. Пожалуй, единственная интрига заключалась в том, кто займёт место на острие. И Семак бросил в бой не Ивана Сергеева, как в последних встречах, а новичка Матео Кассьерру.

Но и гости подошли к ключевому противостоянию без потерь. Это гарантировало болельщикам бескомпромиссную борьбу с первой до последней минуты.

Казалось, «Ростов» в противостоянии с лидером может избрать более аккуратный стиль и сосредоточиться в первую очередь на обороне. Но жёлто-синие решили не отказываться от фирменной игры и постоянного контроля. В результате до перерыва они владели мячом 57%.

Ещё более удивило, что «Зенит» принял задумку соперника и не стремился во что бы то ни стало захватывать инициативу. Напротив, петербуржцы спокойно отдали мяч гостям.

Но ключевым моментом для них стал удачный прессинг. Подопечные Семака высоко встречали оппонентов в заключительной трети поля и не позволяли им выйти из обороны. Они пользовались тем, что команда Карпина стремится выводить мяч от своих ворот низом, а не забрасывать его длинными передачами.

Неудивительно, что молодые защитники южан терялись под давлением. Это сработало уже на 14-й минуте, когда Виктор Мелёхин, сыграв в подкате, сделал передачу на Клаудиньо. Тот моментально бросил в прорыв Малкома, а десятый номер идеально разобрался в эпизоде. В чужой штрафной он ушёл сразу от троих визави и аккуратно пробил в дальний.

После этого «Зенит» окончательно отошёл на свою половину и сделал ставку на контратаки. Действующие чемпионы при любой возможности убегали вперёд, пользуясь огромными зонами между линиями, и создавали моменты. Например, в добавленное к первому тайму время увеличить преимущество в счёте Андрею Мостовому помешал лишь совершивший двойной сейв Сергей Песьяков.

«Ростов» же, хотя и чаще владел мячом, практически не проникал в чужую штрафную и нанёс всего два неточных удара при 13 у соперника. Правда, у гостей имелись поводы для недовольства судьёй. На 33-й минуте Деян Ловрен, пытаясь совершить вынос, ударил по стопе Николая Комличенко, но ни Владимир Москалёв, ни его помощники на VAR фол со стороны хорвата не зафиксировали.

А чуть позже Комличенко прокидывал снаряд мимо Михаила Кержакова и упал, столкнувшись с ним. Свисток арбитра промолчал и на этот раз. Повтор продемонстрировал, что рефери оказался прав: нападающий скорее симулировал.

Однако в самом начале второго тайма старание гостей наконец принесло свои плоды. Они ещё до перерыва пытались давить на левый фланг обороны оппонента, где на помощь Дугласу дос Сантосу не всегда успевал Андрей Мостовой, и на 47-й минуте извлекли из этого пользу.

Как раз Мостовой не накрыл подачу Александра Сильянова, а Комличенко, опередив защитника, с линии вратарской отправил мяч в створ с рикошетом от перекладины. Параллельно Николай вновь подтвердил, что «Зенит» можно назвать его любимой командой, ведь огорчил её в четвёртом матче кряду: три — в составе «Ростова» и один — в «Динамо».

Петербуржцы отреагировали на произошедшее спокойно и без лишних эмоций. Дальнейшая игра во многом напоминала то, что происходило во встрече со «Спартаком» в рамках РПЛ месяцем ранее, когда красно-белые повели в счёте.

Столкнувшись с необходимостью добавить в скорости, хозяева легко это сделали и в очередной раз продемонстрировали: когда они включаются на 100% и ловят настроение, остановить их соперникам по национальному первенству практически нереально.

Это произошло и в воскресенье на «Газпром Арене». Жёлто-синие вдобавок из-за травм потеряли Хорена Байрамяна и Кирилла Щетинина. Вместо них Карпину пришлось бросать в бой в основном молодых футболистов, которые были неспособны переломить ход неудачно складывающейся игры.

Зато Семак обладал куда более качественными резервами. Так, Сергеев, заменивший в перерыве Кассьерру, на 65-й минуте элегантно сыграл в стенку с Венделом и помог бразильцу вывести «Зенит» вперёд. Далер Кузяев реализовал выход один на один и установил на табло окончательный счёт. А Густаво Мантуан упустил два момента в концовке, чтобы довести дело до разгрома.

В очередной раз ярко проявили себя и легионеры петербуржцев, без которых коллектив сложно представить. Лучшим в их составе, по версии портала Whoscored, стал Малком. Бразилец не только забил красивый мяч и отдал великолепный разрезающий пас на Кузяева, но и выполнил семь передач под удар. Вендел в эпизоде со вторым голом тонко разобрался в ситуации, красиво переиграв Песьякова с острого угла. А Барриос оказался лучшим в команде по отборам (четвёртое место).

Резюмируя: матч в Санкт-Петербурге ещё раз подтвердил, что судьба чемпионства полностью находится в руках «Зенита». Сине-бело-голубые на голову превосходят всех оппонентов и могут лишь сами подарить кому-то из них титул. Но пока они обходятся без спадов и почти не теряют очки.