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Мостовой: у футболистов «Зенита» будет сверхмотивация в матче с «Ростовом»

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Ростов».
Мостовой: у футболистов «Зенита» будет сверхмотивация в матче с «Ростовом»
  • РИА Новости

«Посмотрим на «Зенит», который был совсем недавно разгромлен. Ясно, что можно приводить отговорки, что это был Кубок и ещё что-то. В принципе, «Зенит» был не хуже «Спартака». Если «Зенит» обыгрывает «Ростов», они отрываются от конкурентов. Я думаю, что сегодня у футболистов «Зенита» будет сверхмотивация», — цитирует Мостового «Чемпионат».

По его словам, фаворитом в матче является петербургский клуб. Он также подчеркнул, что ростовская команда ничем не выделяется по игре.

«Зенит» примет «Ростов» 2 октября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 16:30 мск.

Команда из Санкт-Петербурга (26 очков) лидирует в чемпионате. «Ростов» (22) занимает третье место.

Ранее российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Ростов».

 

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