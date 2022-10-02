Тарханов считает, что Карпину будет тяжело переиграть Семака тактически

Российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Ростов».

«Наверное, «Зенит» победит в этом матче, учитывая проигрыш «Спартаку» в Кубке России. На данный момент петербуржцы сильнее, они фавориты в любом случае», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что у «Ростова» организованная команда.

«Карпину будет тяжело переиграть Семака тактически. Уровень футболистов «Зенита» очень высок», — заключил Тарханов.

«Зенит» примет «Ростов» 2 октября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 16:30 мск.

Команда из Санкт-Петербурга (26 очков) лидирует в чемпионате. «Ростов» (22) занимает второе место.

Ранее бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков оценил шансы петербургской команды в матче с «Ростовом» 11-го тура чемпионата России по футболу.