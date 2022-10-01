Александр Кержаков считает «Зенит» фаворитом в матче РПЛ с «Ростовом»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков оценил шансы петербургской команды в матче 11-го тура чемпионата России по футболу с «Ростовом».

«Я считаю «Зенит» фаворитом в этой игре. Петербуржцы, скорее всего, победят. Тем более ожидается, что будут в строю все футболисты, пропустившие прошлую встречу. Да и ставки в матче с ростовчанами чуть выше, чем в игре на Кубок со «Спартаком», — цитирует Кержакова «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что «Ростов» не может быть конкурентоспособным против «Зенита» на выезде.

«Конечно, гости могут отойти от своей игры и попытаться закрыться, но не думаю, что это поможет им», — сказал Кержаков.

«Зенитом» примет «Ростов» 2 октября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 16:30 мск.

Команда из Санкт-Петербурга (26 очков) лидирует в чемпионате. «Ростов» (22) занимает второе место.

Ранее бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказал мнение, что «Спартак» не сможет конкурировать с петербургским клубом в чемпионате России.