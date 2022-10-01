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Баженов: отдайте золотые медальки «Зениту», дальше будет интереснее смотреть чемпионат

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Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов высказал мнение, что «Зенит» станет чемпионом России в этом сезоне.
Баженов: отдайте золотые медальки «Зениту», дальше будет интереснее смотреть чемпионат
  • РИА Новости

«По мне, «Зенит» — чемпион. Ни «Ростов», ни ЦСКА, ни «Спартак» не вмешаются в борьбу за золотые медали? Отдайте ему медальки, и будет круто смотреть на борьбу за второе место. Тогда уже дальше будет интереснее смотреть чемпионат», — цитирует Баженова Rusfootball.

Встреча 11-го тура между «Зенитом» и «Ростовом» пройдёт 2 октября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 16:30 мск.

«Ростов» после десятого тура РПЛ с 22 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» с 26 баллами.

Ранее бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказал мнение, что «Спартак» не сможет конкурировать с петербургским клубом в чемпионате России.

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