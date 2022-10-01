Петржела считает, что «Спартак» не сможет конкурировать с «Зенитом» в РПЛ

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказал мнение, что «Спартак» не сможет конкурировать с петербургским клубом в чемпионате России.

«Зенит» даст мощный подзатыльник «Спартаку» в матче РПЛ. О том, что «Спартак» может составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за золото, могут говорить только сумасшедшие. Чемпионат расставит всё на свои места и покажет красно-белым москвичам их место», — цитирует Петржелу Sport24.

Встреча Кубка России на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 3:0. В составе красно-белых мячи забили Квинси Промес (79-я и 95-я минуты) и Александр Соболев (85-я).

«Спартак» после десятого тура РПЛ с 19 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» с 26 баллами.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 11-го тура чемпионата России с участием «Пари НН» и красно-белых.