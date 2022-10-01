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Мостовой: если «Пари НН» справится с Промесом, то сможет потрепать «Спартак»

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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 11-го тура чемпионата России между «Пари НН» и красно-белыми.
Мостовой: если «Пари НН» справится с Промесом, то сможет потрепать «Спартак»
  • РИА Новости

«Думаю, единственная трудность для «Спартака» — игра на выезде. Ясно, что красно-белые сейчас хороши в эмоциональном плане. «Спартак» сейчас зависим от Промеса. Как он начал чемпионат лучшим игроком, так и продолжает. Поэтому если «Нижний Новгород» справится с Квинси, то тогда сможет потрепать «Спартак», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Встреча между командами пройдёт 2 октября в Нижнем Новгороде на стадионе «Нижний Новгород». Начало — в 19:00 мск.

«Спартак» после десятого тура с 19 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Пари НН» с 12 очками располагается на десятой строчке. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» с 26 баллами.

Ранее форвард московского «Спартака» Шамар Николсон рассказал, что считает Промеса лучшим футболистом, выступающим в РПЛ.

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