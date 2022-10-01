Мостовой: если «Пари НН» справится с Промесом, то сможет потрепать «Спартак»
- РИА Новости
«Думаю, единственная трудность для «Спартака» — игра на выезде. Ясно, что красно-белые сейчас хороши в эмоциональном плане. «Спартак» сейчас зависим от Промеса. Как он начал чемпионат лучшим игроком, так и продолжает. Поэтому если «Нижний Новгород» справится с Квинси, то тогда сможет потрепать «Спартак», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».
Встреча между командами пройдёт 2 октября в Нижнем Новгороде на стадионе «Нижний Новгород». Начало — в 19:00 мск.
«Спартак» после десятого тура с 19 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Пари НН» с 12 очками располагается на десятой строчке. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» с 26 баллами.
Ранее форвард московского «Спартака» Шамар Николсон рассказал, что считает Промеса лучшим футболистом, выступающим в РПЛ.