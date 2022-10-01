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Николсон: Промес — лучший футболист в России

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Форвард московского «Спартака» Шамар Николсон рассказал, что считает одноклубника Квинси Промеса лучшим футболистом, выступающий в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Николсон: Промес — лучший футболист в России
  • AP

«Мы с Квинси Промесом лучшие друзья, братья. Думаю, что он — лучший футболист в России», — цитирует Николсона «РБ Спорт».

Ямайский футболист перешёл в «Спартак» в январе 2022 года. В составе красно-белых в нынешнем сезоне провёл девять матчей и записал на свой счёт одну результативную передачу. 25-летний футболист также известен по выступлениям за словенский «Домжале» и бельгийский «Шарлеруа».

Спартак после десятого тура с 19 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» с 26 баллами.

Ранее Ненад Портега, агент Николсона, отреагировал на информацию, что ямайский нападающий мог покинуть команду в летнее трансферное окно.

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