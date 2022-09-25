Агент опроверг слухи о желании Николсона покинуть «Спартак» летом

Ненад Портега, агент форварда московского «Спартака» Шамара Николсона, отреагировал на информацию, что ямайский нападающий мог покинуть команду в летнее трансферное окно.

«Неправда, что летом в «Спартаке» Николсон сидел на чемоданах. С первого дня своего прибытия он проявляет большое уважение к «Спартаку» — оно остаётся неизменным даже в нынешней ситуации», — цитирует Портегу «Чемпионат».

По его словам, старт сезона получился тяжёлым для Николсона. При этом Портега отметил, что ямайский форвард предан красно-белому клубу.

Николсон перешёл в «Спартак» в январе 2022 года. В составе красно-белых в нынешнем сезоне провёл восемь матчей и не отметился результативными действиями. 25-летний футболист также известен по выступлениям за словенский «Домжале» и бельгийский «Шарлеруа».

В составе сборной Ямайки нападающий отыграл 31 матч и забил десять мячей.

Ранее Жозе Фоуту Галван, агент бывшего нападающего «Спартака» Зе Луиша, рассказал об отсутствии желания у игрока вернуться в московский клуб.