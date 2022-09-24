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Агент Зе Луиша заявил об отсутствии желания у игрока вернуться в «Спартак»

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Жозе Фоуту Галван, агент бывшего нападающего «Спартака» Зе Луиша, рассказал, было ли у игрока желание вернуться в московский клуб в летнее трансферное окно.
Агент Зе Луиша заявил об отсутствии желания у игрока вернуться в «Спартак»
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Было ли у Зе Луиша желание вернуться в «Спартак» в летнее трансферное окно? Нет, он недавно подписал контракт на два года с турецким клубом «Хатайспор», — цитирует Галвана «Спорт-Экспресс».

31-летний Зе Луиш известен по выступлениям за «Брагу», «Порту», «Локомотив» и «Спартак». С 2021 года он защищал цвета «Аль-Таавун» (Бурайда), за который провёл восемь матчей во всех турнирах и забил один мяч.

Ранее хавбек «Спартака» Квинси Промес выступил в роли диджея в одном из московских клубов.

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