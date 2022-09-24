Промес попробовал себя в роли диджея в московском клубе

Хавбек «Спартака» Квинси Промес выступил в роли диджея в одном из московских клубов.

Видеозапись, на которой футболист стоит за диджейским пультом в наушниках, появилась в социальных сетях.

В сезоне-2022/23 30-летний спортсмен провёл в составе красно-белых 13 матчей, в которых забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 29 сентября. Начало — в 20:30.

Ранее Промес прокомментировал победу над «Локомотивом» в матче десятого тура чемпионата России по футболу.