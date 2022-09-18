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Промес: «Спартак» сыграл в обороне как одна команда в матче с «Локомотивом»

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Полузащитник «Спартака» Квинси Промес прокомментировал победу над «Локомотивом» в матче десятого тура чемпионата России по футболу.
Промес: «Спартак» сыграл в обороне как одна команда в матче с «Локомотивом»
  • Gettyimages.ru

«В первую очередь уважение всей команде, мы здорово играли, все и каждый. Возможно, с мячом мы действовали не так, как должны были, но в обороне сыграли как одна команда. 1:0 — не такой крупный счет, но мы победили, молодцы», — цитирует Промеса «Матч ТВ».

По словам голландца, он бы отдал приз лучшему игроку матча Александру Соболеву, который забил победный мяч.

«Приз лучшему игроку не всегда вручается за голы или результативные передачи. Приз мог получить Соболев, любой из игроков обороны, да и команды, этот приз для всех», — добавил Промес.

Игра на стадионе «Открытие Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Гильермо Абаскаля. Соболев отличился на 35-й минуте с передачи Данила Пруцева. Промес не отметился результативными действиями.

«Спартак» (19 очков) занимает пятое место в турнирной таблице. «Локомотив» (12) располагается на 12-й строчке.

Ранее сообщалось, что Соболев пропустит матч с «Пари НН» из-за четвёртого предупреждения в сезоне.

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