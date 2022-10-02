Сёмин — о матче «Зенит» — «Ростов»: будем ждать хорошей игры
- РИА Новости
««Зенит» и «Ростов» показывают определённую стабильность. Они по праву заслуживают первого и второго места в нашем чемпионате на сегодняшний день. Будем ждать хорошей игры. Конечно, «Зенит» всегда фаворит», — цитирует Сёмина «Чемпионат».
Он также подчеркнул, что петербургский клуб является фаворитом в чемпионате России.
«Зенит» примет «Ростов» 2 октября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 16:30 мск.
Команда из Санкт-Петербурга (26 очков) лидирует в чемпионате. «Ростов» (22) занимает третье место.
Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Ростов».