Сёмин — о матче «Зенит» — «Ростов»: будем ждать хорошей игры

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча 11-го тура чемпионата России (РПЛ) с участием «Зенита» и «Ростова».

««Зенит» и «Ростов» показывают определённую стабильность. Они по праву заслуживают первого и второго места в нашем чемпионате на сегодняшний день. Будем ждать хорошей игры. Конечно, «Зенит» всегда фаворит», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что петербургский клуб является фаворитом в чемпионате России.

«Зенит» примет «Ростов» 2 октября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 16:30 мск.

Команда из Санкт-Петербурга (26 очков) лидирует в чемпионате. «Ростов» (22) занимает третье место.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Ростов».