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«Матч ТВ»: хавбек «Зенита» Барриос вернётся в расположение клуба 30 сентября

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Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос вернётся в санкт-петербургский клуб из расположения сборной Колумбии 30 сентября.
«Матч ТВ»: хавбек «Зенита» Барриос вернётся в расположение клуба 30 сентября
  • Gettyimages.ru

После возвращения хавбек вместе с командой начнёт подготовку к матчу 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом», сообщает «Матч ТВ».

28-летний футболист в сезоне-2022/23 провёл за «Зенит» 11 матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.

Ранее футбольный агент Мартин Родригес рассказал, когда его клиент, полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль, вернётся в Россию из расположения сборной Колумбии.

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