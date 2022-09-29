«Матч ТВ»: хавбек «Зенита» Барриос вернётся в расположение клуба 30 сентября

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос вернётся в санкт-петербургский клуб из расположения сборной Колумбии 30 сентября.

После возвращения хавбек вместе с командой начнёт подготовку к матчу 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом», сообщает «Матч ТВ».

28-летний футболист в сезоне-2022/23 провёл за «Зенит» 11 матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.

Ранее футбольный агент Мартин Родригес рассказал, когда его клиент, полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль, вернётся в Россию из расположения сборной Колумбии.