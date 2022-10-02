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Круговой рассказал, какими словами Карпин попрощался с командой в конце сбора

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Защитник «Зенита» и сборной России по футболу Данил Круговой рассказал о словах главного тренера национальной команды Валерия Карпина после сентябрьского сбора.
Круговой рассказал, какими словами Карпин попрощался с командой в конце сбора
  • РИА Новости

«Что говорили, разъезжаясь из сборной? Нам сказали, что в ноябре могут быть матчи. Надеюсь, соберёмся. А Валерий Георгиевич Карпин и вовсе прощался словами: «Скоро увидимся», — цитирует Кругового «Матч ТВ».

Он также добавил, что товарищеский матч с командой Киргизии был непростым из-за тяжёлого газона. По его словам, поле было бетонным.

Напомним, что в рамках сентябрьского сбора подопечные Карпина провели товарищеский матч с Киргизией. Игра в Бишкеке завершилась со счётом 2:1 в пользу российской команды.

Ранее Фёдор Чалов заявил, что Карпин не объяснил, почему не вызвал его в сборную России.

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