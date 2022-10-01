Чалов заявил, что Карпин не объяснил, почему не вызвал его в сборную

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов рассказал, что хотел выступить за национальную команду в товарищеском матче с Киргизией.

«Сильно ли расстроился, что не получилось сыграть в сборной? Конечно, я хотел сыграть, но тут опять же вопросы к Валерию Георгиевичу, но он не объяснил причины, почему не вызвал меня», — приводит слова Чалова Spot24.

Напомним, что 24 сентября в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова прошла товарищеская игра между сборными России и Киргизии. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Ранее Чалов прокомментировал победу над «Химками» в матче 11-го тура РПЛ.