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Чалов — о матче ЦСКА с «Химками»: во втором тайме допустили много ошибок

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Форвард ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал победу над «Химками» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Чалов — о матче ЦСКА с «Химками»: во втором тайме допустили много ошибок
  • РИА Новости

«Первый тайм сложился в нашу пользу, реализовали два момента, в целом неплохо играли. Во втором тайме допустили много ошибок, отдали инициативу — пропустили гол. Из-за этого получилась нервная концовка», — приводит слова Чалова Sport24.

Он также заявил, что у него не очень хорошая реализация моментов, потому что есть такие, которые он не забивает. По его словам, ему есть над чем работать.

Игра на стадионе «Арена Химки» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Владимира Федотова.

В составе столичного клуба дубль оформил Чалов (13-я, 38-я минуты). У «Химок» отличился Бутта Магомедов (88-я).

ЦСКА имеет в своём активе 23 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» с восемью баллами находятся на 13-м месте.

Ранее главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победу над «Химками» в матче 11-го тура РПЛ.

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