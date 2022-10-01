Федотов — о победе ЦСКА над «Химками»: последняя десятиминутка — наша болезнь

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победу над «Химками» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«В первые минутки пошли забросы, подборы. Мы не подстраховывали, но Роша хорошо сыграл в двух эпизодах. Потом контролировали ход матча, создавали моменты. Но последняя десятиминутка — наша болезнь, «привезли» себе неприятный моментик, Мирзов вышел, стал обыгрывать, создавал напряжённость у наших ворот», — цитирует Федотова «Чемпионат».

По его словам, ЦСКА не смог забить третий гол и успокоить игру. Он также подчеркнул, что из-за этого возникла напряжённость в концовке матча.

Игра на стадионе «Арена Химки» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Владимира Федотова.

В составе столичного клуба дубль оформил Чалов (13-я, 38-я минуты). У «Химок» отличился Бутта Мамомедов (88-я).

ЦСКА имеет в своём активе 23 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» с восемью баллами находятся на 13-м месте.

Ранее нападающий столичного ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал победу над подмосковными «Химками» в матче 11-го тура чемпионата России по футболу.