Чалов — о дубле в ворота «Химок»: в следующий раз сделаю хет-трик

Нападающий столичного ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал победу над подмосковными «Химками» в матче 11-го тура чемпионата России по футболу.

«Пропустили ненужный гол, но ничего, будем работать, исправлять ошибки, их было немало. Нужно улучшать игру. Надеюсь, в следующий раз получится и хет-трик сделать. В какой-то момент мы, может, подустали, начали допускать ошибки», — цитирует Чалова «Матч ТВ».

По его мнению, армейская команда смогла одержать победу, поскольку грамотно сыграла в атаке.

«Защитники играли высоко, мы воспользовались пространством за спиной», — сказал Чалов.

Игра на стадионе «Арена Химки» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Владимира Федотова.

В составе столичного клуба дубль оформил Чалов (13-я, 38-я минуты). У «Химок» отличился Бутта Мамомедов (88-я).

ЦСКА имеет в своём активе 23 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» с восемью баллами находятся на 13-м месте.

Ранее «Оренбург» разгромил «Сочи» в матче РПЛ.