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«Оренбург» разгромил «Сочи» в матче РПЛ

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«Оренбург» на своём поле переиграл «Сочи» в матче чемпионата России.
«Оренбург» разгромил «Сочи» в матче РПЛ
  • РИА Новости

Игра на стадионе «Газовик» завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Марцела Лички.

В составе оренбургского клуба мячи забили Тимур Аюпов (5-я минута), Габриэль Флорентин (21-я), Владимир Сычевой (44-я, пенальти), Джимми Марин (53-я, пенальти). У «Сочи» отличился Тимофей Шипунов (69-я).

Также после своего гола Сычевой подошёл к кромке поля, чтобы вручить букет цветов своей девушке, затем встал на колено и сделал ей предложение. Возлюбленная ответила согласием.

На 43-й минуте был удалён защитник «Сочи» Мусса Сиссако.

«Оренбург» (15 очков) занимает восьмое место. «Сочи» (17) расположился на шестой позиции.

Ранее экс-арбитр Алексей Николаев объяснил, почему Сычевому не дали жёлтую карточку за предложение.

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