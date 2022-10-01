Экс-арбитр Николаев объяснил, почему Сычевому не дали жёлтую карточку за предложение

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев оценил эпизод в матче «Оренбург» — «Сочи», в котором Владимир Сычевой сделал предложение девушке.

«В моей практике подобных эпизодов не было. О какой жёлтой карточке может идти речь, когда такой замечательный поступок? Судья наказывает предупреждением, если игрок после забитого мяча каким-то образом провоцирует соперника или болельщиков», — приводит слова Николаева РИА Новости.

По его словам, поступок Сычевого запомнится болельщикам и участникам матча. Он также подчеркнул, что лучше обсуждать такие моменты, чем судейские ошибки.

«Могу только пожелать молодым счастья и долгих лет совместной жизни», — заключил Николаев.

Сычевой реализовал пенальти. После гола он подошёл к кромке поля, чтобы вручить букет цветов своей девушке, затем встал на колено и сделал ей предложение. Возлюбленная ответила согласием. У футболиста ранее была жёлтая карточка.

Счёт в матче 3:0.

Ранее агент Сычевого прокомментировал эпизод с предложением игрока после пенальти.