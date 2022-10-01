Экс-арбитр Николаев объяснил, почему Сычевому не дали жёлтую карточку за предложение
- РИА Новости
«В моей практике подобных эпизодов не было. О какой жёлтой карточке может идти речь, когда такой замечательный поступок? Судья наказывает предупреждением, если игрок после забитого мяча каким-то образом провоцирует соперника или болельщиков», — приводит слова Николаева РИА Новости.
По его словам, поступок Сычевого запомнится болельщикам и участникам матча. Он также подчеркнул, что лучше обсуждать такие моменты, чем судейские ошибки.
«Могу только пожелать молодым счастья и долгих лет совместной жизни», — заключил Николаев.
Сычевой реализовал пенальти. После гола он подошёл к кромке поля, чтобы вручить букет цветов своей девушке, затем встал на колено и сделал ей предложение. Возлюбленная ответила согласием. У футболиста ранее была жёлтая карточка.
Счёт в матче 3:0.
Ранее агент Сычевого прокомментировал эпизод с предложением игрока после пенальти.