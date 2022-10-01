Агент Сычевого прокомментировал эпизод с предложением игрока после пенальти
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«Не знал, что Владимир планирует сделать предложение. Своё отношение к этому оставлю при себе. Красивый жест. Вам разве не понравилось? Очень рад за Владимира. Удаление? Раз судья не показал, значит, не было», — цитирует Талаева «Спорт-Экспресс».
Сычевой реализовал пенальти. После гола он подошёл к кромке поля и вручил букет цветов своей девушке, а затем встал на колено и сделал ей предложение. Возлюбленная ответила согласием. У футболиста ранее была жёлтая карточка.
Счёт в матче — 3:0.
Ранее президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал победу над московским «Динамо» в матче групповой стадии Кубка России по футболу.