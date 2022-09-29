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Президент «Оренбурга»: победа над «Динамо» в Кубке России добавит уверенности команде

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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал победу над московским «Динамо» в матче групповой стадии Кубка России по футболу.

«Эта победа будет хорошим моральным стимулом для ребят почувствовать себя увереннее, сегодня футболисты продемонстрировали, что команда набирает игровой тонус, уверенность», — цитирует Еремякина ТАСС.

По его мнению, футбольные боги и настрой помогли одержать победу над «Динамо».

«Мы выглядели очень достойно. Хотя ряд ведущих футболистов отдыхали, но тем не менее по всем компонентам игры мы были на равных», — добавил Еремякин.

«Динамо» по пенальти уступило «Оренбургу» в матче Кубка России по футболу. Игра на стадионе «Газовик» завершилась со счётом 2:2 в основное время. По пенальти «Оренбург» победил 5:4.

В составе столичного клуба мячи забили Арсен Захарян (42-я минута), Вячеслав Грулёв (59-я). У «Оренбурга» отличились Александр Павловец (82-я), Владимир Сычевой (88-я, пенальти).

«Динамо» (четыре очка) располагается на второй строчке в турнирной таблице группы С, «Оренбург» (два) занимает четвёртое место.

Ранее главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал результат матча третьего тура группового турнира Кубка России по футболу.

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