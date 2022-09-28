Йоканович назвал причины поражения в матче с «Оренбургом»

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал результат матча третьего тура группового турнира Кубка России по футболу.

«К сожалению, такое у нас происходит не в первый раз. Нам через матчи нужно нарабатывать менталитет победителей. Голы «Оренбурга» пришли после наших двух ошибок. Нам нельзя опускать голову — нужно двигаться вперёд», — цитирует Йокановича «Матч ТВ».

Он назвал пенальти лотереей.

«Я не могу обвинить в чём-то даже тех, кто не реализовал свои попытки», — добавил он.

«Динамо» по пенальти уступило «Оренбургу» в матче Кубка России по футболу. Игра на стадионе «Газовик» завершилась со счётом 2:2 в основное время. По пенальти «Оренбург» победил 5:4.

В составе столичного клуба мячи забили Арсен Захарян (42-я минута), Вячеслав Грулёв (59-я). У «Оренбурга» отличились Александр Павловец (82-я), Владимир Сычевой (88-я, пенальти).

«Динамо» (четыре очка) располагается на второй строчке в турнирной таблице группы С, «Оренбург» (два) занимает четвёртое место.

Ранее покер Педриньо помог «Локомотиву» разгромить «Химки» в матче Кубка России.











