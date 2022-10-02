Мастер-класс за полчаса: как два гола и передача Черышева после выхода на замену преобразили «Венецию»

Денис Черышев отметился дебютными голами в составе «Венеции». В матче седьмого тура Серии B с «Кальяри» россиянин появился на поле за полчаса до финального свистка при равном счёте и в течение трёх минут оформил дубль. В концовке полузащитник отдал результативную передачу и помог команде одержать важную волевую победу. По мнению Игоря Колыванова, забитые мячи придадут футболисту уверенности и помогут закрепиться в основе. А Сергей Гуренко заявил, что хавбек пока и близко не реализовал свой потенциал.

«Тружусь с мыслью снова стать главным героем»

Нынешний сезон во многом получается для Дениса Черышева определяющим. В 31 год он впервые решился покинуть ставшую родной Испанию и не побоялся перебраться в итальянскую Серию B. Можно не сомневаться: если россиянин не сумеет проявить себя в составе «Венеции», о карьере на высоком европейском уровне можно будет забыть, учитывая возраст и высокую травматичность.

Однако в команде не торопились с ходу бросать новичка в бой, предоставляя время лишь в концовках. В матче со СПАЛ он провёл на поле 16 минут, а во встрече с «Пизой» — девять. При этом Иван Яворчич использовал на левом фланге атаки разных исполнителей: там успели засветиться и Аарон Конноли, и Максимилиан Ульманн, и Риджесиано Хапс, и Николас Пьерини, и Деннис Йонсен.

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То есть нельзя сказать, что у российского хавбека имеется отдельный сильный конкурент, которого предстоит вытеснить из ростера. Напротив, скорее, с Черышевым подписывали контракт в надежде, что он закроет проблемную позицию.

Показательно, что в важнейшем выездном противостоянии с «Кальяри», который, как и лагунари, весной покинул элитный дивизион и ставит перед собой задачу по возвращению обратно, Денис получил в распоряжение целых полчаса.

И это время он использовал сполна. Едва появившись на поле, Черышев оформил дубль в течение трёх минут. Голы получились рабочими. В обоих случаях россиянин оказывался в нужной позиции и удачно, словно прирождённый бомбардир, играл на добивании. А в концовке хавбек тонкой разрезающей передачей вывел на рандеву с вратарём Хапса, установившего окончательный счёт на табло — 4:1.

Важность волевой победы над конкурентом сложно переоценить, ведь подопечные Яворчича крайне неудачно начали сезон. В первых шести турах они набрали всего пять очков и расположились на 16-й строчке — в зоне переходных встреч за право остаться в Серии B.

В дебюте лагунари обыграли лишь скромный «Зюдтироль», зато уступили другим фаворитам — «Дженоа», «Беневенто» и СПАЛ. При этом они довольствовались ничьими в противостояниях с аутсайдерами «Читтаделлой» и «Пизой».

В следующих трёх турах коллектив ждут непростые поединки с располагающимися в топ-6 таблицы «Бари», «Фрозиноне» и «Брешией», и этот отрезок во многом станет для него решающим в плане борьбы за выход в сильнейший дивизион. И в этих поединках Черышев наверняка сможет рассчитывать на попадание в основу.

Во всяком случае отец полузащитника Дмитрий Черышев подчеркнул, что сыну важно как можно скорее влиться в команду и появляться на поле с первых минут.

«Давайте идти шаг за шагом. Денис... помог «Венеции», забил два хороших мяча. В эпизоде со вторым находился в правильной позиции, как он это умеет, сыграл на добивании. Но надо выходить с первых минут. Требуется ещё время на адаптацию в чемпионате Италии. Это другой турнир, ритмичный, здесь умеют очень хорошо обороняться. Нужно привыкать и привыкать», — цитирует тренера «РБ Спорт».

Пока же успешные полчаса в Кальяри должны придать ему заряд уверенности в себе. Во-первых, Денис оформил первый дубль в карьере почти за десять лет. Да и то ранее он отличался дважды за матч только в составе фарм-клуба «Реала» «Кастилье».

Во-вторых, он прервал безголовую серию, тянувшуюся с января. В последний раз он поражал чужие ворота ещё в Кубке Испании, когда помог «Валенсии» одолеть «Картахену» (2:1). Наконец, полузащитник почти достиг отметки в 60 мячей за карьеру (47 — на клубном уровне, 12 — в сборной).

Наконец, он оказался всего шестым россиянином, отметившимся голом в Серии B после Игоря Симутенкова, Игоря Колыванова, Игоря Шалимова, Виктора Будянского и Андрея Талалаева. Причём больше воспитанника «Реала» отличались только Симутенков (10) и Колыванов (4). А три очка по системе «гол + пас» за встречу до него не набирал никто.

«Он бесспорный футболист стартового состава «Венеции»

По мнению выступавших в Италии экспертов RT, удачная игра с «Кальяри» демонстрирует, что Черышев в состоянии закрепиться в «Венеции». Так, упомянутый Колыванов, защищавший цвета «Фоджи» и «Болоньи», считает, соотечественник способен обрести потерянную веру в себя.

«По себе знаю: когда забиваешь, у тебя вырастают крылья за спиной. Тем более Денис играет не в последнем европейском чемпионате. Он молодец. Могу только поздравить его. В последнее время многие скептически относились к нему из-за огромного количества травм. Он пропускал слишком много времени. Дай бог, чтобы в Италии обошлось без них и Черышев наконец набрал хорошую форму», — выразил надежду тренер.

В свою очередь белорус Сергей Гуренко, отметившийся в «Роме», «Парме» и «Пьяченце», объяснил, почему россиянин на старте сезона довольствуется попаданием в резерв.

«В первую очередь Черышеву требуется доверие наставника. Если Денис поменял команду, значит, Яворчич рассчитывает на него. Следовательно, у полузащитника есть всё, чтобы раскрыться. А в его способностях никто никогда не сомневался. Для России это очень квалифицированный исполнитель. Не вижу проблем в том, что Денис пока начинает матчи на скамейке запасных. Его потихонечку подпускают к основе. Человеку необходимо набрать оптимальные кондиции. На мой взгляд, он бесспорный футболист стартового состава «Венеции», — отметил Гуренко.

Вместе с тем оба не сомневаются: легионеру не потребуется много времени на адаптацию, поскольку он всю карьеру провёл в Европе и знает иностранные языки.

«Кто-то по привычке может сказать, что в Италии футбол более закрытый, но это скорее предубеждение. Время катеначчо давно прошло, и многие местные команды показывают атакующую игру, стараются действовать от себя и создавать моменты. Что же касается бытового плана, итальянский очень похож на испанский. Уверен, Денис уже знает много слов и адаптировался к жизни в новой стране», — заявил Колыванов.

Гуренко в целом согласился с коллегой, но вместе с тем, основываясь на личном опыте, назвал Серию B крайне непростым турниром и рассказал, почему россиянину будет сложно там заиграть.

«Прекрасно помню, как на сборах встречались с соперниками оттуда. Матчи с ними получались более сложными, чем даже противостояния с грандами, поскольку разницу в классе они нивелировали большим количеством борьбы и единоборств. Там очень контактный футбол, и для Черышева это не есть хорошо. Но человек уже начал себя проявлять, и, дай бог, всё получится», — подчеркнул специалист.

Сошлись эксперты и в том, что полузащитник может не только пробиться в основу «Венеции», но и вызвать интерес со стороны коллективов элиты. Например, Колыванов единственным препятствием футболиста на пути к этому счёл высокую травматичность. А Гуренко заверил, что в Серии А внимательно следят за матчами второго по силе дивизиона.

«Поэтому всё будет зависеть только от того, как у парня пойдёт. Главное, что человек ищет себя и, несмотря на возраст, пытается выйти на новый уровень. Он мог бы принять предложение из РПЛ и заработать, но отправился в Серию B. Правда, на мой взгляд, она выше уровнем, чем первенство России. Очень хочется, чтобы Черышев заиграл в «Венеции», ведь к 31 году он так и не смог раскрыть свой потенциал», — подытожил белорус.