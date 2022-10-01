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Дмитрий Черышев: Денису нужно играть с первых минут

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Тренер Дмитрий Черышев прокомментировал первые голы своего сына Дениса Черышева за «Венецию» в матче с «Кальяри».
Дмитрий Черышев: Денису нужно играть с первых минут
  • РИА Новости

«Денис вышел на замену, помог команде, забил два хороших гола. Во втором мяче находился в правильной позиции, как он это умеет, сыграл на добивании. Но нужно играть с первых минут, нужно ещё время на адаптацию в чемпионате Италии. Нужно еще привыкать и привыкать», — цитирует Черышева «РБ Спорт».

Игра в Кальяри на стадионе «Сардиния Арена» завершилась со счётом 4:1 в пользу «Венеции».

У венецианского клуба мячи забили Похьянпало Йоэль (50-я минута), Денис Черышев (64-я, 66-я), Хапс Риджесиано (83-я). У «Кальяри» отличился Манкозу Марко.

Российский хавбек впервые забил в официальных матчах за итальянский клуб.

«Венеция» (восемь очков) находится на 12-м месте в турнирной таблице. «Кальяри» (десять) расположился на восьмой позиции.

Ранее экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на дубль российского нападающего Дениса Черышева в матче за «Венецию» с «Кальяри» в матче седьмого тура Серии B.

 

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