Канчельскис надеется, что Черышев поможет «Венеции» вернуться в Серию А

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на дубль российского нападающего Дениса Черышева в матче за «Венецию» с «Кальяри» в матче седьмого тура Серии B.

«Поздравляю его с забитыми мячами и победой. Молодец, так держать! Главное, чтобы не было травм. Хорошо, когда наши футболисты забивают голы в Европе. Дай бог, чтобы он помог команде вернуться в Серию А», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Игра в Кальяри на стадионе «Сардиния Арена» завершилась со счётом 4:1 в пользу «Венеции».

У венецианского клуба мячи забили Похьянпало Йоэль (50-я минута), Денис Черышев (64-я, 66-я), Хапс Риджесиано (83-я). У «Кальяри» отличился Манкозу Марко.

Российский хавбек впервые забил в официальных матчах за итальянский клуб.

«Венеция» (восемь очков) находится на 12-м месте в турнирной таблице. «Кальяри» (десять) расположился на восьмой позиции.

Ранее экс-игрок «Реала» де ла Ред объяснил, почему Денис Черышев не заиграл в мадридском клубе.