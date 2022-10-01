Канчельскис надеется, что Черышев поможет «Венеции» вернуться в Серию А
- РИА Новости
«Поздравляю его с забитыми мячами и победой. Молодец, так держать! Главное, чтобы не было травм. Хорошо, когда наши футболисты забивают голы в Европе. Дай бог, чтобы он помог команде вернуться в Серию А», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».
Игра в Кальяри на стадионе «Сардиния Арена» завершилась со счётом 4:1 в пользу «Венеции».
У венецианского клуба мячи забили Похьянпало Йоэль (50-я минута), Денис Черышев (64-я, 66-я), Хапс Риджесиано (83-я). У «Кальяри» отличился Манкозу Марко.
Российский хавбек впервые забил в официальных матчах за итальянский клуб.
«Венеция» (восемь очков) находится на 12-м месте в турнирной таблице. «Кальяри» (десять) расположился на восьмой позиции.
Ранее экс-игрок «Реала» де ла Ред объяснил, почему Денис Черышев не заиграл в мадридском клубе.