Экс-игрок «Реала» де ла Ред объяснил, почему Денис Черышев не заиграл в мадридском клубе

Бывший футболист «Реала» Рубен де ла Ред рассказал, почему российский полузащитник Денис Черышев не смог заиграть в составе испанской команды.

«Повлияли обстоятельства. Он не виноват, что покинул «Реал». Был неприятный случай в матче с «Кадисом» в Кубке, когда Денис вышел на замену. Я думаю, что здесь нарушение возникло по вине администрации или того, кто выпустил его на поле. С тех пор он играл в других командах», — цитирует де ла Реда Metaratings.ru.

По его словам, в испанском клубе огромная конкуренция и необходимо держать хорошую планку. Он также надеется, что Черышев сможет себя проявить в «Венеции».

Хавбек подписал контракт с итальянским клубом до лета 2024 года с опцией продления на один сезон.

31-летний полузащитник выступал в испанском чемпионате за «Реал», «Севилью», «Валенсию», «Вилльяреал». В сезоне-2021/22 россиянин провёл за «Валенсию» 20 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее «Венеция» проиграла СПАЛу в матче Серии B, Черышев вышел на замену.