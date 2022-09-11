«Венеция» проиграла СПАЛу в матче Серии B, Черышев вышел на замену

«Венеция» в гостях потерпела поражение от СПАЛа в матче пятого тура второго дивизиона чемпионата Италии по футболу.

Игра в Ферраре завершилась со счётом 2:0. Мячи забили Андреа Ла Мантия (29-я минута) и Маттиа Финотто (93-я).

Полузащитник «Венеции» Денис Черышев вышел на замену на 74-й минуте, но не отметился результативными действиями. Российский хавбек дебютировал в официальных матчах за команду.

Ранее бывший голкипер сборной России Владимир Габулов высказал мнение, что у Черышева есть все предпосылки, чтобы стать одной из главных звёзд второго дивизиона чемпионата Италии.