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«Венеция» проиграла СПАЛу в матче Серии B, Черышев вышел на замену

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«Венеция» в гостях потерпела поражение от СПАЛа в матче пятого тура второго дивизиона чемпионата Италии по футболу.
«Венеция» проиграла СПАЛу в матче Серии B, Черышев вышел на замену
  • globallookpress.com
  • © Ivan Terron/Keystone Press Agency

Игра в Ферраре завершилась со счётом 2:0. Мячи забили Андреа Ла Мантия (29-я минута) и Маттиа Финотто (93-я).

Полузащитник «Венеции» Денис Черышев вышел на замену на 74-й минуте, но не отметился результативными действиями. Российский хавбек дебютировал в официальных матчах за команду.

Ранее бывший голкипер сборной России Владимир Габулов высказал мнение, что у Черышева есть все предпосылки, чтобы стать одной из главных звёзд второго дивизиона чемпионата Италии.

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