Габулов считает, что у Черышева есть шанс стать звездой в Италии

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов высказал мнение, что у российского полузащитника «Венеции» Дениса Черышева есть все предпосылки, чтобы стать одной из главных звёзд второго дивизиона чемпионата Италии.

«Разница высших дивизионов Италии и Испании, конечно, есть — и в системе чемпионатов, и в системе футбола в целом. В Испании более атакующий, открытый и техничный футбол, в Италии тоже техничный, но более тактический и организованный», — цитирует Габулова ТАСС.

Он подчеркнул, что у Черышева есть все предпосылки, чтобы стать одной из главных звёзд «Венеции». По словам Габулова, главным фактором будет являться здоровье футболиста.

«Конечно, он пошёл на понижение. Но здесь важно то, что он хочет играть и быть в футболе, чувствует в себе силы, желание и возможности для продолжения карьеры. Это вызывает уважение», — заключил Габулов.

Хавбек подписал контракт с итальянским клубом до лета 2024 года с опцией продления на один сезон.

Полузащитник перешёл в «Валенсию» в 2019 году. В сезоне-2021/22 россиянин в 20 матчах забил один мяч и отдал две результативные передачи. Всего за «Валенсию» Черышев провёл 122 игры, в которых забил 11 мячей и отдал 12 результативных передач.

Ранее бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал трансфер Черышева в итальянскую «Венецию».