Каррера считает, что Черышев принесёт пользу «Венеции»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал трансфер россиянина Дениса Черышева в итальянскую «Венецию».

«Черышев — хороший игрок с огромным опытом и испанской школой. Он обязательно принесёт пользу и необходимый опыт «Венеции». Думаю, это хороший трансфер и для игрока, и для клуба», — приводит слова Карреры Sport24.

Полузащитник заключил контракт с итальянским клубом до лета 2024 года с опцией продления на один сезон.

Полузащитник перешёл в «Валенсию» в 2019 году. В сезоне-2021/22 россиянин в 20 матчах забил один мяч и отдал две результативные передачи. Всего за «Валенсию» Черышев провёл 122 игры, в которых забил 11 мячей и отдал 12 результативных передач.

Ранее главный скаут итальянской «Венеции» Александр Мента сообщил, что итальянский клуб подписал контракт с Черышевым.