Дубль Черышева помог «Венеции» разгромить «Кальяри» в Серии B

«Венеция» в гостях выиграла у «Кальяри» в матче седьмого тура второго дивизиона чемпионата Италии по футболу.

Игра в Кальяри на стадионе «Сардиния Арена» завершилась со счётом 1:4 в пользу «Венеции».

У венецианского клуба мячи забили Похьянпало Йоэль (50-я минута), Денис Черышев (64-я, 66-я), Хапс Риджесиано (83-я). У «Кальяри» отличился Манкозу Марко.

Российский хавбек впервые забил в официальных матчах.

«Венеция» (восемь очков) находится на 12-м месте в турнирной таблице. «Кальяри» (десять) расположился на восьмой позиции.

Ранее экс-игрок «Реала» де ла Ред объяснил, почему Денис Черышев не заиграл в мадридском клубе.