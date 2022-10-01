Дубль Черышева помог «Венеции» разгромить «Кальяри» в Серии B
- РИА Новости
Игра в Кальяри на стадионе «Сардиния Арена» завершилась со счётом 1:4 в пользу «Венеции».
У венецианского клуба мячи забили Похьянпало Йоэль (50-я минута), Денис Черышев (64-я, 66-я), Хапс Риджесиано (83-я). У «Кальяри» отличился Манкозу Марко.
Российский хавбек впервые забил в официальных матчах.
«Венеция» (восемь очков) находится на 12-м месте в турнирной таблице. «Кальяри» (десять) расположился на восьмой позиции.
Ранее экс-игрок «Реала» де ла Ред объяснил, почему Денис Черышев не заиграл в мадридском клубе.