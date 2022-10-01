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Колыванов объяснил, почему у Черышева не возникнет проблем с адаптацией в Италии

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Заслуженный тренер России Игорь Колыванов поделился мнением об адаптации российского полузащитника «Венеции» Дениса Черышева в Италии.
Колыванов объяснил, почему у Черышева не возникнет проблем с адаптацией в Италии
  • Gettyimages.ru

«Не считаю, что у россиянина много времени уйдёт на адаптацию. Всё-таки он всю карьеру провёл в Испании. Кто-то по привычке может сказать, что в Италии футбол более закрытый, но это скорее предубеждение. Время катеначчо давно прошло, и многие местные команды показывают атакующую игру, стараются действовать от себя и создавать моменты. Что же касается бытового плана, итальянский язык очень похож на испанский. Уверен, Денис уже знает много слов и адаптировался к жизни в новой стране», — сказал Колыванов в интервью RT.

Ранее бывший капитан «Локомотива» Сергей Гуренко поделился мнением об адаптации Черышева в итальянской Серии В.

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