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Гуренко рассказал, почему Черышеву будет непросто проявить себя в Серии B

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Бывший капитан «Локомотива» Сергей Гуренко поделился мнением об адаптации российского полузащитника «Венеции» Дениса Черышева в итальянской Серии В.
Гуренко рассказал, почему Черышеву будет непросто проявить себя в Серии B
  • РИА Новости

«Сложно сказать, сколько времени уйдёт у Черышева на адаптацию к Италии. Всё в первую очередь зависит от Яворчича и его требований. В языковом плане проблем точно не будет. В игровом же Серия B — крайне непростой турнир. Прекрасно помню, как на сборах встречались с соперниками оттуда. Матчи с ними получались значительно более сложными, чем даже противостояния с грандами, поскольку разницу в классе они нивелировали большим количеством борьбы и единоборств. Там очень контактный футбол, и для Черышева это не есть хорошо. Но человек уже начал себя проявлять, и, дай бог, всё получится», — сказал Гуренко в интервью RT.

Ранее заслуженный тренер России Игорь Колыванов прокомментировал дубль Черышева в матче седьмого тура итальянской Серии В с «Кальяри».

 

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