Колыванов: Черышев способен проявить себя и в Серии А

Заслуженный тренер России Игорь Колыванов прокомментировал дубль российского полузащитника «Венеции» Дениса Черышева в матче седьмого тура итальянской Серии В с «Кальяри».

«Разумеется, столь удачная встреча придаст ему уверенности. По себе знаю, когда забиваешь, у тебя вырастают крылья за спиной. Тем более Денис играет не в последнем чемпионате Европы. Он молодец. Могу только поздравить его. В последнее время многие скептически относились к нему из-за огромного количества травм. Он пропускал слишком много времени. Дай бог, чтобы в Италии обошлось без них и Черышев наконец набрал хорошую форму», — сказал Колыванов в интервью RT.

Он также поделился мнением, что россиянин способен проявить себя и в Серии А.

«Не возникает сомнений: это очень качественный техничный исполнитель с великолепным ударом. Повторюсь: главное — чтобы его в очередной раз не подвело здоровье», — добавил Колыванов.

Ранее тренер Дмитрий Черышев прокомментировал первые голы своего сына Дениса Черышева за «Венецию» в матче с «Кальяри».