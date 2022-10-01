Гуренко — о Черышеве: к 31 году он так и не раскрыл свой потенциал

Бывший капитан «Локомотива» Сергей Гуренко считает, что российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев всё ещё не раскрыл свой потенциал.

«Денис однозначно имеет возможность проявить себя в Серии А. Поверьте, там внимательно отслеживают матчи второго по силе дивизиона и быстро определяют качественных футболистов. Поэтому всё будет зависеть только от того, как у парня пойдёт. Главное, что человек ищет себя и, несмотря на возраст, пытается выйти на новый уровень. Он мог бы принять предложение из РПЛ и заработать, но отправился в Серию B. Правда, на мой взгляд, она выше уровнем, чем первенство России. Очень хочется, чтобы Черышев заиграл в «Венеции», поскольку к 31 году он так и не смог раскрыть свой потенциал», — сказал Гуренко в интервью RT.

Ранее заслуженный тренер России Игорь Колыванов поделился мнением об адаптации Черышева в Италии.