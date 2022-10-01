Дмитрий Черышев оформил дубль в матче «Венеции» с «Кальяри»

Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев оформил дубль в матче итальянской серии B с «Кальяри».

Российский полузащитник появился на поле на 60-й минуте. Черышев оформил дубль на 64-й и 66-й минутах.

На данный момент счёт в матче 3:1 в пользу «Венеции».

31-летний полузащитник выступал в испанском чемпионате за «Реал», «Севилью», «Валенсию», «Вилльяреал». В сезоне-2021/22 россиянин провёл за «Валенсию» 20 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Черышев подписал контракт с итальянским клубом до лета 2024 года с опцией продления на один сезон.

Ранее экс-игрок «Реала» де ла Ред объяснил, почему Денис Черышев не заиграл в мадридском клубе