«Спасибо судье, что не удалил»: как нападающий «Оренбурга» сделал предложение своей девушке во время матча РПЛ

Футболист «Оренбурга» Владимир Сычевой сделал предложение своей девушке прямо во время матча 11-го тура РПЛ с «Сочи». Реализовав пенальти в конце первого тайма, он подбежал к заграждению, вручил возлюбленной букет цветов и, опустившись на одно колено, протянул ей коробочку с кольцом. После финального свистка нападающий рассказал, что решился на поступок несколько дней назад и не сообщал о нём никому из партнёров. Также он поблагодарил судью Артёма Любимова за то, что тот не показал ему жёлтую карточку, которая стала бы для него второй в матче.

11-й тур РПЛ открывался матчем с не самой громкой вывеской — «Оренбург» принимал «Сочи». Однако встреча превзошла все ожидания. В ней нашлось место пяти голам, двум пенальти и красной карточке.

Но куда больше футбола запомнился неожиданный поступок Владимира Сычевого. В конце первого тайма нападающий хозяев заработал 11-метровый и сам же его реализовал. Обычным ликованием спортсмен не обошёлся и подготовил целый спектакль.

Он подбежал к ограждению на бровке, взял в руки огромный букет из белых и розовых цветов и вручил его своей девушке, которая наблюдала за противостоянием с трибуны. Далее наступила кульминация эпизода. Игрок опустился на одно колено и протянул возлюбленной бордовую коробочку с кольцом. Та, пребывая в состоянии приятного шока, лишь кивнула головой. После этого молодые люди слились в поцелуе, а болельщики устроили им овацию.

Удивительно, но по окончании встречи выяснилось, что Сычевой недолго готовился к тому, чтобы сделать предложение, и его поступок во многом получился спонтанным.

«Идея пришла в голову дня три назад. Всё происходило очень стремительно. Просто лежал и думал о наших отношениях. Решил — пора чем-то их подкрепить. Всё-таки два года вместе, 17 лет знакомы. В команде никто не знал. Решил никому не говорить, так как счастье любит тишину. Теперь все меня поздравили», — приводят слова нападающего социальные сети «Оренбурга».

По его признанию, у него имелось два варианта: сделать предложение после гола или финального свистка.

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«Конечно, приятнее было забить. А тут ещё и победу одержали. Вообще супер. Получилось десять из десяти. Понимаю, что привлёк к себе большое внимание, и пока даже не открывал телефон — боюсь», — добавил Сычевой.

Более того, о намерениях футболиста не подозревали даже в руководстве клуба. Спортивный директор Дмитрий Андреев заверил, что ни о чём и близко не догадывался.

«Да мы сами в шоке! Представляете, какие креативные люди играют у нас в «Оренбурге»? Сейчас поздравим футболистов с победой, а Сычевого — отдельно, с важным событием в его жизни», — приводит слова функционера Sport24.

В РПЛ на поступок игрока отреагировали с юмором и сравнили его с фирменным празднованием голов Криштиану Роналду не в пользу португальца.

«Мальчик: забивает и делает SIUUUU. Мужчина: забивает и делает предложение любимой девушке», — гласит пост в социальных сетях.

А в Telegram-канале «Сочи» в шутку возмутились тем, что соперники устроили ЗАГС прямо на стадионе.

Любопытно, что формально предложение девушке грозило Владимиру удалением. На тот момент он уже имел в пассиве жёлтую карточку, полученную за наступ на ногу оппоненту. Артём Любимов мог достать второй горчичник, но пожалел футболиста. По мнению бывшего судьи Игоря Федотова, коллега имел немало оснований для вынесения сурового вердикта.

«Выход за пределы поля без разрешения рефери, затягивание игры, неспортивное поведение — здесь можно долго перечислять. По сценарию Сычевому не надо было показывать жёлтую в первом тайме — тогда бы никто не говорил об удалении. Но первая карточка вообще не обсуждается, там всё чётко», — цитирует Федотова «Чемпионат».

Однако он также обратил внимание на этическую сторону вопроса и в качестве негативного примера привёл жёлтую, которую Василий Казарцев показал нападающему «Спартака» Александру Соболеву после гола в матче первого тура РПЛ сезона-2020/21 c «Сочи». Тогда нападающий снял футболку, под которой была надета майка с фото недавно умершей матери.

«Такие ситуации оговариваются на предматчевом совещании, и все были в курсе планов Сычевого. Но никто не думал, что у него будет жёлтая. Был явно разработан красивый сценарий, но что-то пошло не по плану. Имелась договорённость с судьями, и она видна: человек реализует пенальти, бежит к друзьям-братьям, хлопает по ладошкам, направляется в нужную сторону, куда приходит его возлюбленная, и дарит ей цветы», — добавил Федотов.

Другой экс-арбитр Алексей Николаев считает, что наказывать форварда вовсе не за что, поскольку он не провоцировал зрителей и не совершал неспортивных поступков.

«Предлагаю тем, кто считает, что это жёлтая, дать свисток, чтобы они вышли на газон и в такой ситуации показали её человеку, который после гола совершил такой добрый, оригинальный и классный поступок. Арбитр, думаю, даже и не задумывался о горчичнике в этот момент», — цитирует Николаева «Матч ТВ».

А глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц пообещал не рассматривать эпизод с участием нападающего «Оренбурга», поскольку он входит исключительно в судейскую юрисдикцию.

Наконец, точку в споре поставил сам Сычевой, который честно признал: Любимов имел право наказать его, но отнёсся с пониманием.

«Очень благодарен ему. Думал, горчичник получу 50 на 50. Сразу после того, как сделал предложение, пообщались с арбитром. Сказал ему: «Спасибо, что не дал красную, не принимая во внимание, насколько это правильно или неправильно». Такие моменты случаются раз в жизни. На его месте поступил бы так же», — объяснил футболист.

К слову, данное предложение руки и сердца прямо на футбольном поле не первое в истории РПЛ. В апреле 2015-го аналогичный поступок совершил на тот момент защитник «Ростова» Иван Новосельцев, обратившийся к баскетболистке сборной России и московского «Динамо» Катерине Кейру.

В отличие от Сычевого, он провёл небольшую церемонию после матча. Видимо, Новосельцев переживал, что «Ростов» может оступиться в игре с «Торпедо» и результат встречи испортит ему столь знаменательный день. Иван в окружении партнёров предложил Кейру стать его женой. После согласия баскетболистки коллеги поздравили пару, а увенчал церемонию главный тренер южан Курбан Бердыев, по-отечески обнявший Ивана и Катерину.

«Продумывал всё довольно тщательно. Я вообще люблю нестандартные поступки! Об этом знали только некоторые из партнёров по команде. И люди на трибуне, миссия которых была подвести мою невесту к полю. Конкретно этот матч выбрал, потому что «Торпедо» — мой бывший клуб, а Катерина родом из Ростова-на-Дону», — заявил тогда футболист.