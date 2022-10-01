Форвард «Оренбурга» Сычевой сделал предложение своей девушке сразу после гола в матче с «Сочи»

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой сделал предложение своей девушке после гола в ворота «Сочи» в матче 11‑го тура чемпионата России.

Игра проходит в Оренбурге на стадионе «Газовик».

Сычевой реализовал пенальти. После гола он подошёл к кромке поля вручил букет цветов своей девушке, а затем встал на колено и сделал ей предложение. Возлюбленная ответила согласием.

Счёт в матче 3:0.

После десятого тура РПЛ «Сочи» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 17 очков. «Оренбург» — восьмой (14 очков).

Ранее президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал победу над московским «Динамо» в матче групповой стадии Кубка России по футболу.