Форвард «Оренбурга» Сычевой сделал предложение своей девушке сразу после гола в матче с «Сочи»
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Игра проходит в Оренбурге на стадионе «Газовик».
Сычевой реализовал пенальти. После гола он подошёл к кромке поля вручил букет цветов своей девушке, а затем встал на колено и сделал ей предложение. Возлюбленная ответила согласием.
Счёт в матче 3:0.
После десятого тура РПЛ «Сочи» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 17 очков. «Оренбург» — восьмой (14 очков).
Ранее президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал победу над московским «Динамо» в матче групповой стадии Кубка России по футболу.