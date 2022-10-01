В «Оренбурге» прокомментировали разгромную победу над «Сочи»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о разгромной победе над «Сочи».

«По-разному могла складываться игра. Выиграли — хорошо. Задача — выигрывать и набирать очки, спокойно себя чувствуем. Из 12 игр, которые провели с учётом Кубка, сыграли дома всего четыре — не очень хорошая логистика», — приводит слова Андреева «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что у «Оренбурга» сейчас будет больше домашних матчей. По его словам, результаты команды улучшились, так как дома играть всегда приятнее.

Игра на стадионе «Газовик» завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Марцела Лички.

В составе оренбургского клуба мячи забили Тимур Аюпов (5-я минута), Габриэль Флорентин (21-я), Владимир Сычевой (44-я, пенальти), Джимми Марин (53-я, пенальти). У «Сочи» отличился Тимофей Шипунов (69-я).

На 43-й минуте был удалён защитник «Сочи» Мусса Сиссако.

Ранее агент Сычевого прокомментировал эпизод с предложением игрока после пенальти.