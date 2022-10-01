Сычевой: хочу поблагодарить главного судью за то, что не показал мне вторую жёлтую карточку

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой рассказал, что после того, как сделал предложение своей девушке, пообщался с судьёй.

«Сам хочу поблагодарить главного судью за то, что не показал мне вторую жёлтую карточку. Возможно, для него это обернётся минусом. Думал, «горчичник» получу 50 на 50. Сразу после того, как сделал предложение, пообщались с арбитром. Такие моменты случаются раз в жизни. На его месте поступил бы так же», — приводит слова Сычевого Telegram-канал «Оренбурга».

Игра на стадионе «Газовик» завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Марцела Лички.

В составе оренбургского клуба мячи забили Тимур Аюпов (5-я минута), Габриэль Флорентин (21-я), Владимир Сычевой (44-я, пенальти), Джимми Марин (53-я, пенальти). У «Сочи» отличился Тимофей Шипунов (69-я).

На 43-й минуте был удалён защитник «Сочи» Мусса Сиссако.

Также после своего гола Сычевой подошёл к кромке поля, чтобы вручить букет цветов своей девушке, затем встал на колено и сделал ей предложение. Возлюбленная ответила согласием.

Ранее Сычевой рассказал, как решил сделать предложение своей девушке во время матча «Оренбург» — «Сочи».