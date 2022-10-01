Сычевой рассказал, как решил сделать предложение своей девушке во время матча «Оренбург» — «Сочи»

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой рассказал, как принял решение сделать своей девушке предложение после забитого мяча.

«Сыграли слаженно как в защите, так и в нападении, забили хорошие мячи. Мы сегодня хорошо сыграли, и были достойны того, чтобы победить. Что касается предложения, пару дней назад сделал для себя вывод, что готов жить с этим человеком и хочу, чтобы он был рядом. Это было сделано быстро. Организация длилась один день, — цитирует Сычевого «Матч ТВ».

Игра на стадионе «Газовик» завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Марцела Лички.

В составе оренбургского клуба мячи забили Тимур Аюпов (5-я минута), Габриэль Флорентин (21-я), Владимир Сычевой (44-я, пенальти), Джимми Марин (53-я, пенальти). У «Сочи» отличился Тимофей Шипунов (69-я).

На 43-й минуте был удалён защитник «Сочи» Мусса Сиссако.

Также после своего гола Сычевой подошёл к кромке поля, чтобы вручить букет цветов своей девушке, затем встал на колено и сделал ей предложение. Возлюбленная ответила согласием.

Ранее в «Оренбурге» прокомментировали разгромную победу над «Сочи».