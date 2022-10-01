Точилин о разгроме от «Оренбурга»: к сожалению, с нашей стороны ничего не получилось

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин подвёл итоги матча с «Оренбургом» 11-го тура чемпионата России.

«Поздравляю с победой «Оренбург». Она заслуженная. За результат мы всем тренерским штабом берём ответственность на себя. Здесь были наши недоработки. К сожалению, с нашей стороны ничего не получилось», — приводит слова Точилина пресс-служба «Сочи».

Игра на стадионе «Газовик» завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Марцела Лички.

В составе оренбургского клуба мячи забили Тимур Аюпов (пятая минута), Габриэль Флорентин (21-я), Владимир Сычевой (44-я, пенальти), Джимми Марин (53-я, пенальти). У «Сочи» отличился Тимофей Шипунов (69-я).

На 43-й минуте был удалён защитник «Сочи» Мусса Сиссако.

«Оренбург» (15 очков) занимает восьмое место. «Сочи» (17) расположился на шестой позиции.

Ранее в «Оренбурге» прокомментировали разгромную победу над «Сочи».