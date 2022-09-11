«Неуважение к фанатам»: как в Англии восприняли решение АПЛ перенести матчи из-за смерти Елизаветы II

Руководство АПЛ перенесло матчи седьмого тура, которые должны были пройти 10—12 сентября, в знак уважения к умершей королеве Великобритании Елизавете II. Более того, по информации СМИ, в запланированные даты могут не состояться и встречи восьмого тура. Болельщики, футбольные эксперты и бывшие игроки сборной Англии Питер Крауч и Гари Невилл сочли это решение чрезмерным и отметили, что людей лишили возможности отдать дань памяти королеве, собравшись вместе на стадионе и исполнив гимн страны в её честь.

Смерть королевы Великобритании Елизаветы II повлекла за собой изменения в календаре английской Премьер-лиги. 9 сентября руководство АПЛ объявило о переносе всех матчей седьмого тура, которые должны были состояться 10, 11 и 12 числа, на другую дату.

Глава организации Ричард Мастерс объяснил это желанием отдать дань уважения Елизавете II.

«Как наш старейший монарх, она была источником вдохновения и оставила после себя невероятное наследие от полной самоотверженности жизни. Это чрезвычайно печальное время не только для нации, но и для миллионов людей по всему миру, которые восхищались ею. Мы присоединяемся ко всем, кто скорбит о её кончине», — заявил Мастерс.

Позже футбольные ассоциации Англии и Шотландии отменили матчи во всех соревнованиях под своей эгидой. При этом правительство Британии рекомендовало не проводить спортивные турниры в эти выходные, а также в день похорон (19 сентября), но право окончательного решения оставило за федерациями.

Более того, по информации СМИ, могут перенести и встречи восьмого тура АПЛ, запланированные на 16—18 сентября. Это якобы связано с невозможностью обеспечить безопасность на стадионах, поскольку большое количество полиции будет задействовано в организации похорон королевы.

В местном футбольном сообществе это решение вызвало неоднозначную реакцию. Многие сочли, что столь радикальных мер можно было избежать. Одними из первых их публично раскритиковали в Ассоциации футбольных болельщиков (FSA). По мнению организации, матчи лишь помогли бы сплотить людей в момент национального траура, поскольку многие пришли бы на стадионы, чтобы вместе скорбеть о Елизавете II.

«Не все с этим согласятся, так что у футбольных функционеров не было идеального решения, но многие болельщики сочтут, что таким образом футбол упустил возможность отдать собственную дань уважения», — говорится в заявлении ассоциации.

В FSA также пообещали внимательно изучить все обращения поклонников и оценить масштаб понесённых ими финансовых потерь из-за переносов матчей.

Раскритиковал вердикт АПЛ и ряд экспертов. Например, бывший нападающий сборной Англии и «Ливерпуля» Питер Крауч считает, что в таких действиях не было необходимости.

«Я знаю, что это лишь игра, и некоторые вещи куда важнее, но только представьте, если бы все игры в эти выходные состоялись. Чёрные нарукавные повязки, минуты молчания, национальный гимн, королевский оркестр и так далее — и всё это для миллионов зрителей по всему миру. Разве это не стало бы лучшими проводами?» — задался вопросом Крауч.

В свою очередь, телеведущий и болельщик «Арсенала» Пирс Морган пошёл ещё дальше и назвал решение АПЛ нелепым.

«Не следует отменять спортивные мероприятия. А) королева любила спорт и б) было бы здорово увидеть/услышать, как огромные толпы поют национальный гимн, отдавая дань уважения Её Величеству», — заявил Морган.

Согласился с ним и экс-защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл. По его словам, британский спорт должен был продемонстрировать уважение, которого заслуживает королева.

Мягко говоря, не в восторге от переносов встреч остались и простые болельщики. Так, одним из самых популярных комментариев к соответствующему посту в Twitter-аккаунте АПЛ стал вопрос журналиста Ноа Робсона о том, собирается ли лига возвращать людям деньги за билеты, проезд и проживание. Он собрал почти 50 тыс. лайков.

«Со всем уважением, мне это не кажется хорошей идеей. Тысячи людей вынуждены отменять свои планы на выходные и терять деньги, потраченные на проезд/проживание. Многие иностранцы не смогут попасть на перенесённые матчи», — написал другой пользователь.

Судя по всему, это действительно стало серьёзной проблемой. В комментариях пишут люди, которые преодолели тысячи километров, например, из Никарагуа и ЮАР, чтобы попасть на встречу АПЛ, но остались ни с чем.

Многие, как и Крауч с Невиллом, считают, что в переносах матчей не было необходимости, а их проведение в срок, напротив, послужило бы отличной возможностью для людей проститься с Елизаветой II и почтить её память.

«Отмена матчей — проявление неуважения ко всем фанатам. Многие из них с радостью собрались бы, чтобы отдать дань уважения минутой молчания и воодушевляющим исполнением национального гимна», — гласит один из комментариев.

Серьёзно пострадают от изменений и футболисты. Календарь нынешнего сезона АПЛ и без того составлен предельно плотно, практически без пауз. Это связано с чемпионатом мира в Катаре, который пройдёт в ноябре-декабре. Из-за мундиаля матчи в лиге не будут проводиться на протяжении полутора месяцев. 16-й тур состоится 12-го ноября, а 17-й — 26-го декабря.

Традиционный для Туманного Альбиона Boxing Day тоже никто не отменял: 18-й тур пройдёт в последний день года, а 19-й — 2 января 2023-го. Далее игроков, по идее, должна была ждать почти двухнедельная пауза, но теперь, похоже, не будет и её. На другие даты ставить игры просто некуда, ведь даже без учёта перенесённых матчей каждой команде с конца декабря по конец мая предстоит провести 23 противостояния только в АПЛ.

При этом нельзя забывать про кубковые турниры. 7 января состоится третий раунд кубка страны с участием коллективов Премьер-лиги, а 28-го — четвёртый. А в Кубке английской лиги команды, представляющие элитный дивизион, возьмут старт уже в ноябре. В январе же состоятся четвертьфиналы и полуфиналы.

Таким образом, если в январе придётся проводить ещё и матчи седьмого и восьмого туров АПЛ, футболисты будут вынуждены играть по два раза в неделю. Например, «Манчестер Юнайтед» при наихудших раскладах рискует провести девять встреч во всех соревнованиях за 31 день.

Ещё более странной ситуацию делает то, что далеко не во всех видах спорта в Англии пошли по пути футбола. Так, в крикете не состоялись лишь пятничная игра между сборными Англии и ЮАР, а также матчи за приз Рэйчела Хейхо Флинта. Однако в субботу игры во всех турнирах оказались возобновлены. В срок прошли и встречи регбийной Премьер-лиги. Чемпионат BMW PGA по гольфу также остановили только на один день.